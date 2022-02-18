AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Melenağzı- Akçakoca yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Trafik güvenliği dolayısıyla hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometredeki servis yoluna, İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca-Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu-Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Muğla- Kale yolunun 24-27, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31, Akseki-Manavgat yolunun 0-1, Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.