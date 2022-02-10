FETHİYE, MUĞLA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresi Fethiye istikametinde sağ şeritte oturma meydana geldi. Bu sebeple ulaşım Fethiye istikametinde sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Datça-Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerindeki üstyapı ve asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yolun 28-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönünde bulunan tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.00'ye kadar tünel trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.