Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresi Fethiye istikametinde sağ şeritte oturma meydana geldi. Bu sebeple ulaşım Fethiye istikametinde sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Datça-Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerindeki üstyapı ve asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yolun 28-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönünde bulunan tüpünde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.00'ye kadar tünel trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.