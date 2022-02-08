MARMARİS, MUĞLA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çanakkale-Lapseki yolunun 16-21. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden sağlanıyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ardahan-Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 45-46. kilometrelerinde (Hamsiköy mevkisi) duvar çalışması dolayısıyla iniş şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım çift yönlü tırmanma şeridinden sağlanıyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerindeki şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.