ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45, Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki yol çökmesi nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle yolun iki istikameti de trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan sebebiyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma 59-63. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ardahan-Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.