Kara yollarında durum
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Pamukyazı-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Samsun- Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 5-38. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.