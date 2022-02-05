MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Geçişler diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 47. kilometresinde yolda çökme meydana geldiğinden ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Edremit- Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 35-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Siirt-Kurtalan yolunun 35-37. kilometrelerinde trafik işaretleme çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü, 28- 29. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 6-7. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Ardahan-Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.???????