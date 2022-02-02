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Kara yollarında durum

AA, Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Datça- Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın D-100 ayrımı- Alpullu yoluyla kesişiminde yapılan çalışma dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 53-54. kilometrelerinde Silifke-Taşucu ve Taşucu-Ovacık mevkilerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Yolun 28-29. kilometrelerinde ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikametinde ulaşım eski Sinop-Samsun yolundan sağlanıyor.

Burdur-Antalya il sınırı ayrımı- Bozova-Korkuteli yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerindeki şev koruma çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Arhavi-Hopa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel

TEM Otoyolu, Marmaris, Alpullu, Samsun, Güncel, Haber

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