ARDEŞEN, RİZE (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karaman-Ermenek yolunun 68-73. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresinde, Karayar Tüneli'nde, bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde bulunan Rize Havalimanı Kavşağı'nda yapım çalışması yapılıyor. Bu sebeple Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.