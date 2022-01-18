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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle İzmit yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Bozburun ayrımı-Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ile Yanışlı arası) yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21 ve 28-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın-Kurucaşile- Amasra yolunun 0-5. kilometrelerinde Amasra Tüneli'ndeki elektrik-elektromekanik yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra güzergahındaki eski yol üzerinden devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42, Mecitözü-Amasya yolunun 23-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 45-46. kilometrelerinde (Hamsiköy mevkisi) yol altı duvar çalışması sebebiyle iniş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım çift yönlü tırmanma şeridinden sürdürülüyor.

Ardahan-Göle yolunun 37-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri

Orhangazi, Ulucak, Yalova, Amasra, Güncel, Haber

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