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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

ÇANAKKALE (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Denizli-Çardak yolunun 5-6. kilometrelerinde (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım, Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapım, Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma Şehir Merkezi) seviyeli kavşak yapım, İspir-ikizdere yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde devam eden onarım çalışmaları sebebiyle yolun iki yönü de trafiğe kapatılırken, ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 5-9. ve Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerinde yapım, Ayancık-Sinop yolunun 1-6. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları nedeniyle anılan bölgelerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşım, Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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