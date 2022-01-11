Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
ÇANKIRI (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle İzmit yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43, Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Denizli-Çardak yolunun 5-6. kilometrelerinde (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri) yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Tokat-Niksar yolunun 33-35, Tortum-Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8, Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri