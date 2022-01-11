ÇANKIRI (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle İzmit yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43, Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Denizli-Çardak yolunun 5-6. kilometrelerinde (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri) yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Tokat-Niksar yolunun 33-35, Tortum-Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8, Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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