KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 36-41. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Edremit- Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kozan-Adana yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 15-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarında meydana gelen yıkılma tehlikesi nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri

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