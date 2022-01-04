ARDEŞEN, RİZE (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri) yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 44-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 29. kilometresindeki heyelan nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 16-21. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yolun 28-29. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ise bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması dolayısıyla Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 33-34. kilometrelerinde şev yüzeylerine çelik ağ yapım çalışmaları sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri

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