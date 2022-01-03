ALİAĞA, İZMİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 36-41. kilometrelerinde otoyol yapım faaliyetleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir- Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yön trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Hassa-Kırıkhan yolunun 50-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Rize-Kalkandere yolunun 3-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları, 11-12. kilometrelerinde ise yol göçmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Şırnak-Uludere yolunun 8-12, Kars-Iğdır yolunun 64-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Edremit- Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme dolayısıyla fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri

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