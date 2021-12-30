İSTANBUL (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akçakoca-Kocaali yolunun 29. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ereğli-Akçakoca yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Akçakoca-Alaplı istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Nurdağı-Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresindeki (Keşap şehir girişi) yapım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

AA / Mustafa Çalkaya - Son Dakika Haberleri

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