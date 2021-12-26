ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerinde Kızılcapınar-1 viyadüğünde yürütülen derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tem Otoyolu'nun Kumburgaz-Çatalca kavşakları 0-6. kilometrelerinde, Ankara istikametinde 22.00-06.00 saatlerinde köprü onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten sağlanacak.

Balıkesir-Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Karasu-Sakarya yolunun 52-53. kilometrelerinde (Topça Kavşağı) köprü derzleri yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım yan yollardan gerçekleştiriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkisi arası) yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 10-15. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 13-14. ile 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere- Rize yolunun 5-6. kilometrelerindeki Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinin İyidere-Rize yönünde bulunan güney tüplerinde elektrik sistemi bakım-onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar tüneller trafiğe kapatılacak, ulaşım servis yolundan devam edecek.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri

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