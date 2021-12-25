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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kumburgaz-Çatalca kavşakları, güney taşıma yolu Ankara istikametinde 22.00-06.00 saatlerinde köprü onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerinde Kızılcapınar-1 viyadüğünde yürütülen derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 köprüsündeki onarım çalışmaları nedeniyle yolun iki istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten devam ediyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28. kilometreleri ile Elazığ güney çevre yolunun 10-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrolü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ardahan-Göle yolunun 32-36. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Develi Kuzey Çevre Yolu'nun 5-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 33-35. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

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AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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