İSTANBUL (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerindeki Kızılcapınar-1 viyadüğünde derz onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3-37. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Son Dakika Haberleri

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