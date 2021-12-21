Kara yollarında durum - Haberler
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

KIRŞEHİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometreleri Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşaklarında yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Sivas-Kangal yolunun 39-41, Vezirköprü-Havza yolunun 30-36 ile 38-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerindeki (Akçaabat Yıldızlı mevkisi) yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 1-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

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AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri

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