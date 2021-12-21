Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
KIRŞEHİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometreleri Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşaklarında yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Sivas-Kangal yolunun 39-41, Vezirköprü-Havza yolunun 30-36 ile 38-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerindeki (Akçaabat Yıldızlı mevkisi) yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 1-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri