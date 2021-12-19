KEŞAN, EDİRNE (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 36-41. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Gölbaşı ayrımı-İncek yolunun 0-1. kilometrelerinde köprülü kavşak bağlantı yolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrolü izin veriliyor.

Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalatları çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten devam ediyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerinde yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 25-26. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri

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