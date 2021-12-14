Kara yollarında durum - Haberler
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

GAZİANTEP (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerindeki (Baklalı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnönü-Kütahya yolunun 41-42. kilometrelerinde Sporkent Köprüsü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sivas-Kangal yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 25-26. kilometrelerindeki sanat ve üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 45-46. kilometrelerindeki (Hamsiköy mevkisi) yol altı duvar çalışması nedeniyle iniş şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma tırmanma şeridinden çift yönlü izin veriliyor.

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AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri

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