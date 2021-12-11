KEŞAN, EDİRNE (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 36-41'inci kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8'inci kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17'nci kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-24'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 62-64'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 25-26'ncı kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 13-14 ve 22-26'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kars-Iğdır yolunun 64-65'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 26'ncı kilometresinde bulunan Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpünde yapılacak elektrik sistemi bakım-onarım çalışması nedeniyle 11-12 Aralık'ta 08.00-18.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılacak, ulaşım servis yolundan sağlanacak.

AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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