KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları sebebiyle her iki yön trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yazıhan-Malatya yolunun 60-62. kilometrelerinde (Tohma Köprüsü mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 15. kilometresindeki Derbent-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Kangal yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri

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