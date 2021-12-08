Kara yollarında durum - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara yollarında durum

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları sebebiyle her iki yön trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yazıhan-Malatya yolunun 60-62. kilometrelerinde (Tohma Köprüsü mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 15. kilometresindeki Derbent-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Kangal yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

 İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title