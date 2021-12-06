ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolunun Misis Kavşağı-Yılankale Kavşağı 3-6'ncı kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35'inci kilometrelerinde Taşucu-Ovacık arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105'inci kilometreleri ile 110-115'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-İkizdere yolunun 36-37'nci kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 5-8'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 15'inci kilometresinde bulunan Derbent-2 köprüsünde genleşme derzi bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Kangal yolunun 39-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ardahan-Çıldır yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri

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