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Kara yollarında durum

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 5-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

İnönü-Kütahya yolunun 41-42. kilometrelerinde bulunan Sporkent Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde bordür çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümümden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpünde yapılacak elektrik sistemi bakım onarım çalışması sebebiyle bugün saat 18.00'e kadar tünel trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan izin verilecek.

Ardahan-Göle yolunun 37-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri

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