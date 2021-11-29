KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları sebebiyle her iki yön trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bozüyük-Mekece istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnönü-Kütahya yolunun 41-42. kilometrelerindeki Sporkent Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde bordür çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümümden iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Kangal yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 0-30. kilometrelerinde refüj düzenlemesi, yaya kaldırımı, rampa ve uyarıcı yüzey oluşturulması çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

AA / Zeynep Canlı - Son Dakika Haberleri

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