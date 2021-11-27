GAZİANTEP (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Akıncı- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde kavşak kolları bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 35-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 15. kilometresindeki Derbent-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Yazıhan-Malatya yolunun 24-29. kilometrelerinde (Boztepe Barajı mevkisi) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde yapımı süren Rize-Havalimanı kavşağı çalışması dolayısıyla Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Suşehri-Gölova yolunun 11-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri

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