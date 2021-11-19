SİNCAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde Ayaş Köprüsü genleşme derzi çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Taşucu-Erdemli-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde Yeşilovacık-Aydıncık güzergahındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-88. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 23-25. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle güzergah 10.00-16.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bartın-Safranbolu yolunun 5-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresinde yaya üst geçidinin bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım, 23.00-06.00 saatlerinde bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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