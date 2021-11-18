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Kara yollarında durum

AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde soldaki 2 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 23-25. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde bordür çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35. kilometrelerinde (Taşucu-Ovacık kesimi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle saat 17.00'ye kadar tünel trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

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AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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