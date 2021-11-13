Kara yollarında durum - Haberler
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Kara yollarında durum

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

KIRŞEHİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Gümüşova- Kavacık kavşağı kesimleri arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışması nedeniyle 25 Aralık'a kadar Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü yapılıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 3-6. kilometrelerinde Ceyhan park alanı mevkisinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 12-17. ve 19-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 0-2. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle 15 Kasım'a kadar 07.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 26-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım küçük araçlar için 07.00-08.00 saatlerinde servis yolundan, büyük araçlar için ise servis yolunun dar olması nedeniyle mevcut yoldan kontrollü yapılıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri

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