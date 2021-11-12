İSTANBUL (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde Ayaş Köprüsü'ndeki genleşme derzi çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde soldaki 2 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sol şerit ve İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Denizli-Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-28, Milas-Yatağan yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3-7. kilometrelerinde şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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