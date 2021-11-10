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Kara yollarında durum

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

KIRŞEHİR (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle Kırşehir istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pamukyazı-Selçuk-Ortaklar yolunun 27-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla tırmanma şeridi araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeride yönlendiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Erzurum kuzey çevre yolunun 21-27, Akseki-Manavgat yolunun 0-1, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 3-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 3. kilometresindeki yaya üst geçidinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Son Dakika Haberleri
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