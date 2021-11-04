ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 36-38. kilometrelerinde Çorlu Havalimanı kesimindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 38-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümümden iki yönlü izin veriliyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 30-36 ile 38-45. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12 ve Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

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