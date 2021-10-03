YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları sebebiyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk kavşakları 3-12. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla aşamalı olarak her iki istikamette bant aktarması yapılarak ulaşım, karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 84-85. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sağ taşıma yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, sol taşıma güzergahından iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 59-73. kilometrelerinde çatlak dolgu çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Karakeçili yolunun 1-3. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Bahşılı şehir geçişinden ve Kırıkkale-Bahşılı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.