Kara yollarında durum - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara yollarında durum

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları sebebiyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk kavşakları 3-12. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla aşamalı olarak her iki istikamette bant aktarması yapılarak ulaşım, karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 84-85. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sağ taşıma yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, sol taşıma güzergahından iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 59-73. kilometrelerinde çatlak dolgu çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Karakeçili yolunun 1-3. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Bahşılı şehir geçişinden ve Kırıkkale-Bahşılı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 51-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti

Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti

 Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Esra Erol Kubilay Aka Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Salih Uçan Necip Uysal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 08:28:01. #1.17#