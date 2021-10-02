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Kara yollarında durum

AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılırken bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk kavşakları 13-19. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle aşamalı olarak her iki istikamette bant aktarma yapılarak ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 53-58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Eceabat-Abide yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ taşıma yönü trafiğe kapatılarak ulaşım sol taşıma yönünden iki yönlü devam ediyor.

Amasya-Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Amasya şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Denizli-Antalya yolunun 28-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 9, 37, 57 ile 61. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri altyapı çalışması nedeniyle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri
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