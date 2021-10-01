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Kara yollarında durum

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

KARACABEY, BURSA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı 1-3'üncü kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevreyolu Batı Kavşağı- Karacabey Kavşağı 36-40. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle çalışma programına göre önce İzmir sonra İstanbul istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 26-33'üncü kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Kaman-Karakeçili-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Keşan Gelibolu yolunun 84-85. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ taşıma yönü trafiğe kapatılarak ulaşım sol taşıma yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.

Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Darende yolunun 48-53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik telle şev stabilitesinin artırılması çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 20-25'inci kilometreleri arasında Yanışlı mevkisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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