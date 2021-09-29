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Kara yollarında durum

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

ÇANKIRI (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Belevi Viyadüğü 1-2. kilometrelerindeki derz onarım ve yapım çalışmaları dolayısıyla Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 3-5. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 44 ve 50. kilometrelerindeki Geçilmez ve Uluburun tünellerinde yapılan aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 1-6. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 44-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Erzurum kuzey çevre yolunun 21-27. kilometreleri ile Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun 36-59. kilometrelerinde (Karakurt mevkisi) yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması dolayısıyla ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri
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