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Kara yollarında durum

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-İzmir yönü kapalı olduğundan ulaşım diğer istikametten iki taraflı sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun D-100 ayrımı Karabük Kavşağı'nda, Gerede-Ankara istikametinden Anadolu Otoyolu istikametine bağlantıyı sağlayan üst geçit köprüsünde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple Karabük istikametinden Ankara istikametine bağlantıyı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden kontrollü sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Adana istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Ayaş-Yenikent yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Beypazarı yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 53-58. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Erzurum-Pasinler (şehir geçişi) yolunun 32-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Şavşat yolunun 29-34. kilometrelerinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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