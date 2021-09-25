Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
ZONGULDAK (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Gümüşova - Kavacık Kavşağı kesimleri arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 15-17'nci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı - Kahramankazan Kavşağı 20-26'ncı kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Konya-Ereğli yolunun 2-8'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Aydın-Muğla yolunun 6-8'inci kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Adana-Ceyhan yolunun 36-38'inci kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Amasya-Turhal yolunun 65-67'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Orhangazi-İznik yolunun 0-22'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol ağır taşıt trafiğine kapatılarak diğer taşıtların düşük hızda ilerlemesi sağlanıyor.
Düzce- Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6'ncı kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021