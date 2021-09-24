ÇANKIRI (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında, viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Yatağan-Milas yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 34-39. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 18-20. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde, Kopmuş Tüneli mevkisindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.