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Kara yollarında durum

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

ÇANKIRI (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında, viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Yatağan-Milas yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 34-39. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 18-20. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde, Kopmuş Tüneli mevkisindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri
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