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Kara yollarında durum

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde araç üst geçidi ve orta ayak imalat çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun D-100 ayrımı Karabük Kavşağı'nda, Gerede-Ankara istikametinden Anadolu Otoyolu istikametine bağlantıyı sağlayan üst geçit köprüsünde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple Karabük istikametinden Ankara istikametine bağlantıyı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden kontrollü sürdürülüyor.

?Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 9-10. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İzmir yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Yalova-Kocaeli yolunun 0-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

?Denizli-Çardak yolunun 44-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 20-25. kilometrelerindeki (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 26-29. kilometrelerindeki asfalt kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım küçük araçlar için 07.00-18.00 saatlerinde servis yolundan sürdürülüyor. Büyük araçlar ise servis yolunun dar olması sebebiyle mevcut yoldan ulaşıma kontrollü devam ediyor.

?İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 9, 37, 57 ve 61. kilometrelerindeki sinyalizasyon sistemleri altyapı çalışması dolayısıyla 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Erzurum-Pasinler yolunun 32-36. kilometrelerindeki (Pasinler şehir geçişi mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri
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