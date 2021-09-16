Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 7-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarması yapılacak. Söz konusu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü devam edecek.
Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 30-32. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ordu yolunun 34. kilometresindeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.