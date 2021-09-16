Kara yollarında durum - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara yollarında durum

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 7-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarması yapılacak. Söz konusu kesimde ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü devam edecek.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 30-32. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 34. kilometresindeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Son Dakika Haberleri
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor

Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor

 Golden Palm Awards ödül töreni, ünlüler geçidine sahne oldu

Golden Palm Awards ödül töreni, ünlüler geçidine sahne oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Eser Yenenler İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Halis Özkahya Ali Koç Cristiano Arda Turan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 08:52:21. #1.17#