Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 36-41. kilometrelerindeki otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 29-30. kilometrelerindeki heyelan kaldırma çalışmaları dolayısıyla Ankara- İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer şeritten iki yönlü devam ediyor.
?Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerindeki Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor. ?
Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisindeki (1-2. kilometreler) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. ?
Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 34-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel hasarı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü devam ediyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 1-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.