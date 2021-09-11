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Kara yollarında durum

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul İstikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 3-4. kilometrelerinde tretuvar yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sağlanıyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 34-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde alt geçit yan yol bağlantısında yol yapım çalışması dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde bağlantı yolu trafiğe kapatılacak olup ulaşım araç alt geçidinden sürdürülecek.

Erzurum-Çat yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 29-30. kilometrelerinde heyelan kaldırma çalışmaları dolayısıyla Ankara-İzmir istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 1-15. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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