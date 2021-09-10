Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Adana istikameti Başmakçı mevkisinde (Çelemedere Viyadüğü) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bozüyük-Mekece yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mekece-Bozüyük istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 8-13 ve Yatağan-Milas yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 27-40. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Darende yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun (Borçka-Artvin kesimi) 44 ile 65. kilometrelerindeki İbrikli ve Seyitler-2 tünelleri başta olmak üzere bölgedeki tünellerde temizlik ve bakım çalışması yapılacak. Bu sebeple 14 Eylül'e kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Yalova-İzmit yolunun 0-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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