Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-4. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli mevkisi) çalışmalar nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 0 ve 2. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı ile Köprübaşı tünellerinin her iki yönünde bulunan tüplerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Fethiye yolunun 0-9. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Batman-Midyat yolunun 36. kilometresindeki Hasankeyf-2 Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sol köprü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ köprüden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ardahan-Çıldır yol ayrımı-Posof yolunun 31-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ece Üner Müge Anlı Haluk Levent Demet Akalın
Spor Marcao Şenol Güneş Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kara yollarında durum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 08:21:11. #1.14#

title