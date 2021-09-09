Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-4. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli mevkisi) çalışmalar nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 0 ve 2. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı ile Köprübaşı tünellerinin her iki yönünde bulunan tüplerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Fethiye yolunun 0-9. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Batman-Midyat yolunun 36. kilometresindeki Hasankeyf-2 Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sol köprü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ köprüden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ardahan-Çıldır yol ayrımı-Posof yolunun 31-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun