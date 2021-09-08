Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Adana istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Kastamonu yolunun 39-69. kilometrelerindeki sel hasarları onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 74-77. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Gelibolu yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Keşan istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17, Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu mevkilerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Denizli istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl-Solhan yolunun Bingöl şehir geçişindeki (33-36 kilometreler) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 5-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ayaş-Yenikent-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun sıfır ile 2. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı ve Köprübaşı tünellerinin her iki yönünde bulunan tüplerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 25-35. kilometrelerindeki kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık