Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 29-30. kilometrelerinde heyelan kaldırma çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Ankara-İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 72. kilometresinde TEİAŞ tarafından çalışma yapılacak. Bu nedenle otoyolun İstanbul ve İzmir istikametlerinde 19 kez aynı anda 10'ar dakika olmak üzere trafik durdurulacak.

Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 48 ve 50. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Rize-Pazar istikametinde bulunan güney tüplerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 34-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-65. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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