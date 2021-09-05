Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Ayaş-Yenikent-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ereğli-Devrek yolunun 35-41. kilometrelerinde yapım ve heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma İl Özel İdaresine bağlı köy yolları (Armutlucuma-Aydın-Öğberler-Kirencik-Mumcuoğlu) üzerinden izin veriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Isparta yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ağrı-Cumaçay yolunun 20-24, Akşehir-Yunak yolunun 50-57 ve Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Çekerek çevre yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur