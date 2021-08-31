Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında köprü ön germeli kiriş montajı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü, Gebze Kavşağı'ndan itibaren 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor. Otoyola tekrar katılım Şekerpınar gişelerinden sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 74-77. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Keşan istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Torbalı-Pamukyazı yolunun 21-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bozüyük-Eskişehir yolunun 22-23. kilometrelerindeki kanalizasyon arızası onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Karabük yolunun 33-34. kilometrelerindeki sel hasarları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 34. kilometresinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Antalya yolunun 10-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nde yapılan aydınlatma sistemleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun her iki istikametinde bulunan tüpler 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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